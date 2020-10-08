Неделя кошмара для суперклубов в АПЛ. Разбиты
"Ливер" и "МанЮнайтед", истерика тренеров и лучший автогол.
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Разгром МЮ
Получивший солидную поддержку от руководства Сульшер
рассчитывал победить "шпор" на "Олд Траффорд". Игра
началась с улыбки Уле-Гуннара - уже на второй минуте Фернандеш вывел
"дьяволов" вперед. Казалось, что будет очередное фиаско Маура.
За семь следующих минут ситуация на поле изменилась -
торжествовал уже португалец. Счет стал 1:2, благодаря усилиям лондонцев.
"МанЮнайтед" от такого уже не оправились. В середине тайма Марсьяль
грубо нарушил правила и пошел досматривать разгром своей команды в раздевалку.
Затем за дело взялась атакующая линия "шпор":
- Кейн;
- Хейбьерг;
- Сон.
Де Хеа шесть раз вынимал мяч из сетки - позорный
разгром безвольной команды.
Разгром "Ливера"
Можно смело сказать, что титулованных парней Клоппа
обыграли два "виллана": Грилиш (2 гола и 3 ассиста) и Уоткинс
(хет-трик плюс ассист). У одной команды на поле получалось все, у другой
ничего. "Красные" второй год проигрывают "Вилле" разгромно.
В прошлом сезоне - 5:0.
Учитывая, что АПЛ ливерпульцы в сезоне 19/20 выиграли,
традицию решили не нарушать.
"Бавария"
устраивает триллер
Столичный клуб всегда устраивает "баварцам"
тяжелые матчи. Судя по личным встречам, лучше "Герты" против
многолетнего чемпиона никто не играет. Это доказал поединок в воскресенье.
"Столичные" трижды отыгрывались в Мюнхене и
были близки к очередной успешной игре, но не удержались и сфолили в штрафной на
92-ой минуте. Левандовский с "точки" не мажет - 4:3. Тяжелейшая победа
мюнхенцев.