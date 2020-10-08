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08.10.2020 13:36
Самая безумная неделя в АПЛ: Страшные разгромы суперклубов и автогол-красавец

Неделя кошмара для суперклубов в АПЛ. Разбиты "Ливер" и "МанЮнайтед", истерика тренеров и лучший автогол.

 

На прошедших выходных был праздник у любителей делать ставки на невероятные события. Двойной подарок - разгром лидеров происходит редко. Бетторы, которые заключили пари на поражение лидеров, получили сказочные выплаты. В букмекерской компании 1хБет на такие исходы предлагали в линии высокие коэффициенты. С учетом низкой маржи бк - хороший выигрыш. В независимом обзоре экспертов сайта review-bk.ru рассказывается про то, как принимает бк 1xbet ставки на спорт, о преимуществах и недостатках конторы. Это поможет бетторам сделать правильный выбор.

Разгром МЮ

Получивший солидную поддержку от руководства Сульшер рассчитывал победить "шпор" на "Олд Траффорд". Игра началась с улыбки Уле-Гуннара - уже на второй минуте Фернандеш вывел "дьяволов" вперед. Казалось, что будет очередное фиаско Маура.

За семь следующих минут ситуация на поле изменилась - торжествовал уже португалец. Счет стал 1:2, благодаря усилиям лондонцев. "МанЮнайтед" от такого уже не оправились. В середине тайма Марсьяль грубо нарушил правила и пошел досматривать разгром своей команды в раздевалку. Затем за дело взялась атакующая линия "шпор":

- Кейн;

- Хейбьерг;

- Сон.

Де Хеа шесть раз вынимал мяч из сетки - позорный разгром безвольной команды.

Разгром "Ливера"

Можно смело сказать, что титулованных парней Клоппа обыграли два "виллана": Грилиш (2 гола и 3 ассиста) и Уоткинс (хет-трик плюс ассист). У одной команды на поле получалось все, у другой ничего. "Красные" второй год проигрывают "Вилле" разгромно. В прошлом сезоне - 5:0.

Учитывая, что АПЛ ливерпульцы в сезоне 19/20 выиграли, традицию решили не нарушать. 

"Бавария" устраивает триллер

Столичный клуб всегда устраивает "баварцам" тяжелые матчи. Судя по личным встречам, лучше "Герты" против многолетнего чемпиона никто не играет. Это доказал поединок в воскресенье.

"Столичные" трижды отыгрывались в Мюнхене и были близки к очередной успешной игре, но не удержались и сфолили в штрафной на 92-ой минуте. Левандовский с "точки" не мажет - 4:3. Тяжелейшая победа мюнхенцев.

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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