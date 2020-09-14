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14.09.2020 22:18
Фото ФВМС России
Определились обладатели Кубка России по аквабайку и новым дисциплинам: гидрофлайту и мотосерфу
С 10 по 13 сентября в акватории Верхней Волги состоялся розыгрыш Кубка России по аквабайку и новым дисциплинам: гидрофлайту и мотосерфу. В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 15 регионов страны.

В аквабайк-фристайле обладателем Кубка России стал Сергей Чемезов, второе место занял Михаил Ершов, бронза у Арсения Матанцева.

В отдельную номинацию уже по традиции был выведен нижний фристайл. Победу в этой дисциплине присудили Дмитрию Матросову. Отметим, что впервые за много лет в дисциплине «фристайл» приняла участие девушка – Екатерина Мишенина, представляющая Краснодарский край. Екатерина заняла 15 место в общем зачете и 5 место в зачете по нижнему фристайлу.

В скоростных аквабайк-дисциплинах: слаломе и кольцевых гонках победителями в разных зачётных группах в сидячих гидроциклах (Runabout) стали Дмитрий Цуков, Дмитрий и Роман Клименко; в стоячих гидроциклах (Ski division) обладателями Кубка России стали Эдуард Саркисян, Павел Колотовкин, Александр Курдюков.

На первый в истории Кубок России по мотосерфу претендовало 8 спортсменов. Напомним, эта дисциплина была зарегистрирована Федерацией водно-моторного спорта в Министерстве спорта осенью 2019 года. Обладателем Кубка стал Сергей Федоров. Второе место занял Константин Лисица. На третьем месте – Иван Токмачев. Все спортсмены представляют Москву.

В соревнованиях по гидрофлайту приняли участие 11 спортсменов. Уверенную победу одержал Андрей Смирнов из Москвы. Серебряные и бронзовые медали уехали в Свердловскую область, их обладателями стали Александр Малых и Владислав Владыкин соответственно.

По материалам ФВМС России.


Фото ФВМС России
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/14/111451.html
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