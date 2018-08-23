Новости Аквабайк Чемпионат России по аквабайку пройдет в сентябре в Геленджике С 6 по 9 сентября в Геленджике в рамках "Гидроавиасалона 2018" состоится чемпионат России по аквабайку. В соревнованиях примут участие 40 спортсменов.



Соревнования будут проходить на набережной Геленджикской бухты 7, 8 и 9 сентября на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева. Победителей определят в разных возрастных категориях в трех классах - слаломе, кольцевых гонках и фристайле. Участие в чемпионате примут Сергей Чемезов, Арсений Матанцев, Михаил Ершов, Александр Курамшин и другие аквабайкеры, подтвердившие свой высокий рейтинг на Кубке России по аквабайку, который прошел в июне в Твери.

Геленджик, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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