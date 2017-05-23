23.05.2017 10:36
Чемпионат России по аквабайку пройдет в июне в Тверской области
С 14 по 19 июня в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля «Конаково Ривер Клаб» пройдет чемпионат России по аквабайку. Сильнейшие спортсмены со всей страны будут соревноваться в личном первенстве в дисциплинах - кольцевые гонки, слалом и фристайл в различных возрастных категориях.
Турнир будет проводиться в нескольких классах. Заезды участников пройдут 16 и 17 июня. В этом году в соревнованиях на водных мотоциклах в акватории Верхней Волги могут принять участие спортсмены из всех федеральных округов России. Лучшие спортсмены страны, победители и призеры крупнейших российских и международных соревнований по аквабайку будут бороться за звание Чемпиона России.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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