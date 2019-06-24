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24.06.2019 16:40
Арсений Матанцев
Стали известны обладатели Кубка России по аквабайку 2019
Определились победители Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк», розыгрыш которого проходил в Тверской области.

В дисциплине фристайл победу праздновал Арсений Матанцев, вторым стал Алексей Кривошеин, бронзу завоевал Сергей Чемезов.

В кольцевых гонках в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе победу праздновали Эдуард Саркисян и Николай Архипов.

На состоявшемся в рамках Кубка Первенстве России по аквабайку, где состязания проводятся среди детей в гоночных дисциплинах, чемпионами стали Степан Малов из Углича (11 лет) и Кристина Саркисян из Москвы (14 лет).

В этом году второй раз подряд в рамках Кубка России по аквабайку успешно состоялись единственные в мире официальные соревнования в международной дисциплине гидрофлай (флайбординг). Первое место занял Даниил Кондрушин, второе - Дмитрий Журавлев, третье - Сергей Филиппов. Среди девушек сильнейшей стала Валерия Вершинина.



На фото Сергей Чемезов
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/24/111251.html
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