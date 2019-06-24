Арсений Матанцев

Стали известны обладатели Кубка России по аквабайку 2019

Определились победители Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк», розыгрыш которого проходил в Тверской области.





В дисциплине фристайл победу праздновал Арсений Матанцев, вторым стал Алексей Кривошеин, бронзу завоевал Сергей Чемезов.





В кольцевых гонках в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе победу праздновали Эдуард Саркисян и Николай Архипов.





На состоявшемся в рамках Кубка Первенстве России по аквабайку, где состязания проводятся среди детей в гоночных дисциплинах, чемпионами стали Степан Малов из Углича (11 лет) и Кристина Саркисян из Москвы (14 лет).





В этом году второй раз подряд в рамках Кубка России по аквабайку успешно состоялись единственные в мире официальные соревнования в международной дисциплине гидрофлай (флайбординг). Первое место занял Даниил Кондрушин, второе - Дмитрий Журавлев, третье - Сергей Филиппов. Среди девушек сильнейшей стала Валерия Вершинина.











