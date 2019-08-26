В начале сентября в Казани пройдет чемпионат России по аквабайку

С 6 по 8 сентября в Казани в акватории озера Нижний Кабан состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.





В дисциплине «фристайл» (демонстрация трюков) российская команда – одна из сильнейших в мире. В Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира; Арсений Матанцев (Москва), обладатель кубка России этого года и лидер текущего российского рейтинга; Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на Чемпионате Европы-2019.





Также будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Здесь среди участников также есть спортсмены, заявившие о себе на международной арене: в 2017 году на пьедестал чемпионата Европы поднялись петербуржцы Дмитрий Цуков (первое место) и Александр Кабатов (третье).





В программе чемпионата также предусмотрены соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.



















