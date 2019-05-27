Фото Оргкомитет Кубка России по аквабайку

Кубок России по аквабайку пройдет в конце июня в Тверской области

С 20 по 23 июня в Тверской области в акватории Верхней Волги пройдут соревнования Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» 2019. В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов.





Соревнования в рамках Кубка проводятся в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В эти же даты на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.





В рамках Кубка второй год подряд будут проведены официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). Соревнования в этом классе проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определенное время.







