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27.05.2019 21:05
Фото Оргкомитет Кубка России по аквабайку
Кубок России по аквабайку пройдет в конце июня в Тверской области
С 20 по 23 июня в Тверской  области в акватории Верхней Волги пройдут соревнования Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» 2019. В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из разных федеральных округов.

Соревнования в рамках Кубка проводятся в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. В эти же даты на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.

В рамках Кубка второй год подряд будут проведены официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). Соревнования в этом классе проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников – чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определенное время.


Фото Оргкомитет Кубка России по аквабайку
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/05/27/111232.html
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