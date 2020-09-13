В статье попробуем разобраться кто же одержит победу в матче 13.09.2020 Ротор или Краснодар

Чемпионат России продолжает свое функционирование после пандемии и проводит новые матчи. На этот раз вашему вниманию представляется игра "Ротора" и "Краснодар". Седьмой тур обещает быть очень интересным, и данное столкновение - не исключение.

Ротор

Команда Александра Хацкевича имеет всего два очка, из-за чего она и находится на последнем месте турнирной таблицы. Волгоградцы сыграли вничью только с "Химками" и "Динамо", поэтому особого результата от них ждать точно не стоит. К слову, обе эти игры были выездными. То есть, команда проиграла все три встречи в домашних условиях.

Краснодар

Несмотря на свой статус и опыт, краснодарцы тоже не очень хорошо выступает в этом сезоне. Конечно, лучше "Ротора", но даже до своего стандартного уровня команда не очень дотягивает.

И так, Краснодар неуверенно играет и смог набрать шесть очков. Этого хватило, чтобы закрепиться на девятой позиции в таблице. Коллектив смог победить только "Арсенал", остальные игры она либо проиграла, либо сыграла вничью.

Прогноз на матч

Как можно заметить, команды не очень хорошо играют. Если Краснодар просто плохо начал, то у Ротора возможно все проходит на должном уровне. Ведь стоит понимать, что это коллектив намного ниже, чем его соперник.

Если посмотреть на игры обеих команд против "Зенита", то разница в забитых и пропущенных мячах там минимальна. Соответственно, и в самом столкновении "Ротора" и "Краснодара" можно ожидать стабильную и ровную игру.

Если вы решили проверить свою удачу и поболеть за любимую команду, то вам обязательно следует воспользоваться помощью специалистов. Исходя из проведенного анализа, профессионалы дают следующие прогнозы: победа "Ротора", но с форой +1.5.

Коэффициенты на матч довольно неплохие, от 1.5 на указанный специалистами результат. Вы и сами сможете попытаться угадать, чем закончится соперничество.

Источник: prognozy-bk.ru



