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13.09.2020 09:34
Матч между Ротором и Краснодаром тринадцатого сентября - прогнозы

В статье попробуем разобраться кто же одержит победу в матче 13.09.2020   Ротор  или Краснодар 

 Чемпионат России продолжает свое функционирование после пандемии и проводит новые матчи. На этот раз вашему вниманию представляется игра "Ротора" и "Краснодар". Седьмой тур обещает быть очень интересным, и данное столкновение - не исключение.


Ротор

 Команда Александра Хацкевича имеет всего два очка, из-за чего она и находится на последнем месте турнирной таблицы. Волгоградцы сыграли вничью только с "Химками" и "Динамо", поэтому особого результата от них ждать точно не стоит. К слову, обе эти игры были выездными. То есть, команда проиграла все три встречи в домашних условиях.


Краснодар

 Несмотря на свой статус и опыт, краснодарцы тоже не очень хорошо выступает в этом сезоне. Конечно, лучше "Ротора", но даже до своего стандартного уровня команда не очень дотягивает.


 И так, Краснодар неуверенно играет и смог набрать шесть очков. Этого хватило, чтобы закрепиться на девятой позиции в таблице. Коллектив смог победить только "Арсенал", остальные игры она либо проиграла, либо сыграла вничью.


Прогноз на матч


 Как можно заметить, команды не очень хорошо играют. Если Краснодар просто плохо начал, то у Ротора возможно все проходит на должном уровне. Ведь стоит понимать, что это коллектив намного ниже, чем его соперник.

  Если посмотреть на игры обеих команд против "Зенита", то разница в забитых и пропущенных мячах там минимальна. Соответственно, и в самом столкновении "Ротора" и "Краснодара" можно ожидать стабильную и ровную игру.

  Если вы решили проверить свою удачу и поболеть за любимую команду, то вам обязательно следует воспользоваться помощью специалистов. Исходя из проведенного анализа, профессионалы дают следующие прогнозы: победа "Ротора", но с форой +1.5.

 Коэффициенты на матч довольно неплохие, от 1.5 на указанный специалистами результат. Вы и сами сможете попытаться угадать, чем закончится соперничество.


Источник: prognozy-bk.ru


Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/13/111450.html
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