Постановка во
главе "сливочных" неопытного рулевого Зидана выглядело шагом отчаяния
со стороны президента клуба. Не справился со своими обязанностями коуч Бенитес.
Нужна была срочная замена, но в январе найти быстро тренера было сложно. Зидан
был оптимальным временным решением.
Аргументы
"за" были понятны:
- статус звезды
мирового уровня;
- харизма;
- поддержка
футболистов.
Никто не ожидал,
что Зидан станет "вечным тренером" галактикос.
Особенно болельщики, которые скептически делали ставки на
то, сколько продержится Зидан. Как и обычно, хороший коэффициент предлагала БК
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Поход за
трофеем
Никто не
требовал от Зизу трофеев в первом его сезоне. Хотя команда сразу же
преобразилась и стала догонять "Барсу" в национальном первенстве.
Новый рулевой раскрепостил игроков, предоставил им некоторую свободу и изменил
роли на поле.
Это сработало.
"Галактикос" добрались до финала Лиги Чемпионов. Там уже поджидал
извечный противник - "атлеты" из Мадрида. Упорнейшее противостояние с
Симеоне закончилось вничью, но в серии пенальти были сильнее подопечные Зизу.
Это было шоком - тренер-дебютант с ходу взял ЛЧ.
Второй трофей
был добыт внешне даже легче. Многие эксперты уверяют, что роль француза
невелика. Это глубокое заблуждение. Именно его тонкая работа позволила поменять
КР7 отношение к своей роли в клубе.
Зизу убедил
своего главного бомбардира, чтобы он перешел на позицию центрфорварда и начал
снижать мышечную массу. Крис послушался и стал заметно легче. Приводил себя на
пик формы Роналду именно под решающие матчи ЛЧ. Наставник давал паузу КР7 в
ходе сезона.
Появление Наваса
в воротах - решение тренера, причем судьбоносное. Сколько матчей вытащил Кейлор
своими сейвами - сложно подсчитать. Зидан вдохнул мотивацию даже в
безразличного было к футболу валлийца Бэйла, и тот ответил наставнику победными
голами в двух финалах ЛЧ.
Разгромы
"Юве" 4-1 и "Ливерпуля" 3-1 в двух последующих финалах
показали гениальность молодого тренера. Причем стартовый состав на финалы Зидан
не менял три года подряд, изыскивая внутренние резервы.