Постановка во главе "сливочных" неопытного рулевого Зидана выглядело шагом отчаяния со стороны президента клуба. Не справился со своими обязанностями коуч Бенитес. Нужна была срочная замена, но в январе найти быстро тренера было сложно. Зидан был оптимальным временным решением.

Аргументы "за" были понятны:

- статус звезды мирового уровня;

- харизма;

- поддержка футболистов.

Никто не ожидал, что Зидан станет "вечным тренером" галактикос.

Особенно болельщики, которые скептически делали ставки на то, сколько продержится Зидан. Как и обычно, хороший коэффициент предлагала БК betwinner. Это динамично развивающаяся букмекерская компания известна низкой маржой и достойными котировками. Новые клиенты всегда получают рабочий промокод betwinner, а независимый обзор помогает правильно его использовать и отыграть.

Поход за трофеем

Никто не требовал от Зизу трофеев в первом его сезоне. Хотя команда сразу же преобразилась и стала догонять "Барсу" в национальном первенстве. Новый рулевой раскрепостил игроков, предоставил им некоторую свободу и изменил роли на поле.

Это сработало. "Галактикос" добрались до финала Лиги Чемпионов. Там уже поджидал извечный противник - "атлеты" из Мадрида. Упорнейшее противостояние с Симеоне закончилось вничью, но в серии пенальти были сильнее подопечные Зизу. Это было шоком - тренер-дебютант с ходу взял ЛЧ.

Второй трофей был добыт внешне даже легче. Многие эксперты уверяют, что роль француза невелика. Это глубокое заблуждение. Именно его тонкая работа позволила поменять КР7 отношение к своей роли в клубе.

Зизу убедил своего главного бомбардира, чтобы он перешел на позицию центрфорварда и начал снижать мышечную массу. Крис послушался и стал заметно легче. Приводил себя на пик формы Роналду именно под решающие матчи ЛЧ. Наставник давал паузу КР7 в ходе сезона.

Появление Наваса в воротах - решение тренера, причем судьбоносное. Сколько матчей вытащил Кейлор своими сейвами - сложно подсчитать. Зидан вдохнул мотивацию даже в безразличного было к футболу валлийца Бэйла, и тот ответил наставнику победными голами в двух финалах ЛЧ.

Разгромы "Юве" 4-1 и "Ливерпуля" 3-1 в двух последующих финалах показали гениальность молодого тренера. Причем стартовый состав на финалы Зидан не менял три года подряд, изыскивая внутренние резервы.