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17.08.2020 14:15
«Зенит» - ЦСКА: прогноз и ставки букмекеров на матч РПЛ (19.08.2020)

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет ЦСКА. Представляем прогноз и ставки от букмекерской конторы Марафон на матч, который состоится 19-го августа 2020 года.

Анонс

Команда Сергея Семака успешно стартовала в новом сезоне чемпионата России. Два первых поединка для «Зенита» были гостевыми. В них действующий чемпион довольно легко обыграл «Ротор» и «Ростов» с одинаковым счетом 2:0.

Напомним, что минувший сезон «Зенит» также закончил победой в Кубке России, где в финале были переиграны «Химки» (1:0). Также подопечные Семака одержали победу над «Локомотивом» в матче за суперкубок (2:1).

«Армейцы» также обосновались в группе лидеров после двух сыгранных туров. В активе подопечных Виктора Гончаренко победы над «Химками» в гостях (2:0), и домашняя виктория над «Тамбовом» (2:1) в прошлом туре.

По итогам прошлого розыгрыша РПЛ ЦСКА финишировал вне зоны Лиги Чемпионов. «Армейцы» отстали от «Краснодара» на два очка и заняли четвертое место, дающее право сыграть на групповой стадии Лиги Европы.

Ставки букмекеров на матч «Зенит» - ЦСКА

В предстоящем поединке БК Марафон тотальное предпочтение отдают хозяевам. Ставки на победу «Зенита» можно делать с коэффициентом 1.74, против 6.20 на гостевую викторию ЦСКА. Ничейная вероятность матча оценивается котировкой 3.76.

Касательно результативности, то много голов аналитики БК не ожидают. Исход ТМ(2,5) отмечен коэффициентом 1.77, ТБ(2,5) – 2.28.

История противостояний

В прошлом сезоне чемпионата России встреча соперников в Санкт-Петербурге не определила, кто из них сильней – ничья 1:1. Ответный матч в Москве прошел под диктовку «Зенита», который добился уверенной победы (4:0).

Отметим, что в домашних матчах против ЦСКА команда из Санкт-Петербурга не знает поражений с 2011 года. За это время соперники сыграли на стадионе «Зенита» девять официальных матчей, в которых хозяева победили пять раз.

Прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА

Обе команды успешно начали новый сезон в РПЛ, показав результативную игру в атаке. «Зенит» вполне справедливо считается фаворитом этой встречи, но проблемы с обороной у питерцев присутствуют.

Так, в 4 из 5 предыдущих домашних матчах подопечные Семака пропускали минимум один гол. Исходя из этого, предлагаем взять ставку «обе команды забьют – да» с коэффициентом 2.00 в букмекерской конторе Марафон.

Источник: https://1football.info/

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/17/111434.html
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