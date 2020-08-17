В
третьем туре российской Премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет
ЦСКА. Представляем прогноз и ставки от букмекерской конторы Марафон на матч,
который состоится 19-го августа 2020 года.
Анонс
Команда Сергея Семака успешно стартовала в новом
сезоне чемпионата России. Два первых поединка для «Зенита» были гостевыми. В
них действующий чемпион довольно легко обыграл «Ротор» и «Ростов» с одинаковым
счетом 2:0.
Напомним, что минувший сезон «Зенит» также закончил
победой в Кубке России, где в финале были переиграны «Химки» (1:0). Также
подопечные Семака одержали победу над «Локомотивом» в матче за суперкубок
(2:1).
«Армейцы» также обосновались в группе лидеров после
двух сыгранных туров. В активе подопечных Виктора Гончаренко победы над
«Химками» в гостях (2:0), и домашняя виктория над «Тамбовом» (2:1) в прошлом
туре.
По итогам прошлого розыгрыша РПЛ ЦСКА финишировал
вне зоны Лиги Чемпионов. «Армейцы» отстали от «Краснодара» на два очка и заняли
четвертое место, дающее право сыграть на групповой стадии Лиги Европы.
Ставки
букмекеров на матч «Зенит» - ЦСКА
В предстоящем поединке БК Марафон
тотальное предпочтение отдают хозяевам. Ставки на победу «Зенита» можно делать
с коэффициентом 1.74, против 6.20 на гостевую викторию ЦСКА. Ничейная
вероятность матча оценивается котировкой 3.76.
Касательно результативности, то много голов
аналитики БК не ожидают. Исход ТМ(2,5) отмечен коэффициентом 1.77, ТБ(2,5) –
2.28.
История
противостояний
В прошлом сезоне чемпионата России встреча
соперников в Санкт-Петербурге не определила, кто из них сильней – ничья 1:1.
Ответный матч в Москве прошел под диктовку «Зенита», который добился уверенной
победы (4:0).
Отметим, что в домашних матчах против ЦСКА команда
из Санкт-Петербурга не знает поражений с 2011 года. За это время соперники
сыграли на стадионе «Зенита» девять официальных матчей, в которых хозяева
победили пять раз.
Прогноз
на матч «Зенит» - ЦСКА
Обе команды успешно начали новый сезон в РПЛ,
показав результативную игру в атаке. «Зенит» вполне справедливо считается
фаворитом этой встречи, но проблемы с обороной у питерцев присутствуют.
Так, в 4 из 5 предыдущих домашних матчах подопечные
Семака пропускали минимум один гол. Исходя из этого, предлагаем взять ставку
«обе команды забьют – да» с коэффициентом 2.00 в букмекерской конторе Марафон.
Источник: https://1football.info/