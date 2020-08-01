Как живет человек, который спасал результаты матчей, или чем занимается Чех на пенсии
Знаменитый голкипер закончил профессиональную карьеру
09.2019. В качестве занавеса был выбран матч финала Лиги Европы. Команда
«Арсенал», за которую на тот момент выступал вратарь, уступила практически
родному для Чеха клубу «Челси». Спустя месяц после горького поражения и ухода в
отставку Петр занял должность в административном отделе «синих». С первого
взгляда подобный ход покажется несколько странным, но если учесть, что голкипер
провел львиную долю карьеры в «Челси», то все становится логичным. Трансляции и
результаты матчей родного клуба Чеха можно посмотреть
на веб-сервисе Azscore.
Бывший вратарь теперь занимает пост под названием
«Технический и спортивный советник». На оригинальном ресурсе «синих»
публиковалась информация о том, что в обязанности голкипера будет входить
обеспечение связи между академией и первой командой. Со временем стало ясно,
что Чех станет заниматься многими делами, в числе которых трансферы. Бывший
вратарь отлично знает, как убеждать футболистов. Удачные своевременные
пополнения и обновления состава всегда положительно отражаются на результатах матчей,
потому важно подписать контракт с нужным игроком.
Пока что Петр исправно выполняет возложенные на него
обязанности. Например, после нашумевшей покупки «синими» Тимо Вернера
оказалось, что Чех позиционировался центральным фигурантом в процессе
заключения договора. На переговоры голкипер летал с не менее известным в
прошлом игроком «Челси» Лэмпардом. Петр выступал в качестве переводчика.
Все матчи клуба
«Челси» на Азкор Live
Следует отметить высокую эффективность трансферов с участием
бывшего голкипера. Приобретенные игроки неплохо показали себя в
противостояниях. Но Чех параллельно пробует себя еще в следующих направлениях:
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Профессиональный хоккей. Петр стал членом команды 4-го дивизиона
Британии.
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Исполнение музыкальных соло ударных партий. Чех всегда увлекался
игрой на барабанах, но после завершения вратарской карьеры занялся этим
вплотную.
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Продвижение себя на телевидении, а также в сети интернет. Петр
систематически появляется в эфире футбольных программ британского ТВ, а также
ведет аккаунты в социальных паутинах.
На первых порах болельщики «Челси» беспокоились о том, что с
таким графиком активностей Чех не будет успевать справляться с обязанностями в
клубе. Но бывший вратарь умело совмещает направления своей деятельности.
Статистика «синих» в сезоне АПЛ 2019/2020 насчитывает 27
побед, 9 ничьих и 14 поражений. Было забито 92 гола и пропущено 67 мячей. С
таким результатом команда заняла 3 место в турнирном списке. Матчи с участием
«Челси» транслирует сервис Азкор Live.
Любители тотализаторов отмечают удобство
онлайн-платформы «Azscore» при анализе футбольных команд. На сайте приводится
подробная статистика противостояний, а также актуальные изменения в составах
команд. На Азкорt Live
можно найти опцию текстовой трансляции матчей.