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01.08.2020 10:21
Петр Чех
Как живет человек, который спасал результаты матчей, или чем занимается Чех на пенсии

Знаменитый голкипер закончил профессиональную карьеру 09.2019. В качестве занавеса был выбран матч финала Лиги Европы. Команда «Арсенал», за которую на тот момент выступал вратарь, уступила практически родному для Чеха клубу «Челси». Спустя месяц после горького поражения и ухода в отставку Петр занял должность в административном отделе «синих». С первого взгляда подобный ход покажется несколько странным, но если учесть, что голкипер провел львиную долю карьеры в «Челси», то все становится логичным. Трансляции и результаты матчей родного клуба Чеха можно посмотреть на веб-сервисе Azscore.

Бывший вратарь теперь занимает пост под названием «Технический и спортивный советник». На оригинальном ресурсе «синих» публиковалась информация о том, что в обязанности голкипера будет входить обеспечение связи между академией и первой командой. Со временем стало ясно, что Чех станет заниматься многими делами, в числе которых трансферы. Бывший вратарь отлично знает, как убеждать футболистов. Удачные своевременные пополнения и обновления состава всегда положительно отражаются на результатах матчей, потому важно подписать контракт с нужным игроком.

Пока что Петр исправно выполняет возложенные на него обязанности. Например, после нашумевшей покупки «синими» Тимо Вернера оказалось, что Чех позиционировался центральным фигурантом в процессе заключения договора. На переговоры голкипер летал с не менее известным в прошлом игроком «Челси» Лэмпардом. Петр выступал в качестве переводчика.

Петр Чех

Все матчи клуба «Челси» на Азкор Live

Следует отметить высокую эффективность трансферов с участием бывшего голкипера. Приобретенные игроки неплохо показали себя в противостояниях. Но Чех параллельно пробует себя еще в следующих направлениях:

?       Профессиональный хоккей. Петр стал членом команды 4-го дивизиона Британии.

?       Исполнение музыкальных соло ударных партий. Чех всегда увлекался игрой на барабанах, но после завершения вратарской карьеры занялся этим вплотную.

?       Продвижение себя на телевидении, а также в сети интернет. Петр систематически появляется в эфире футбольных программ британского ТВ, а также ведет аккаунты в социальных паутинах.

На первых порах болельщики «Челси» беспокоились о том, что с таким графиком активностей Чех не будет успевать справляться с обязанностями в клубе. Но бывший вратарь умело совмещает направления своей деятельности.

Статистика «синих» в сезоне АПЛ 2019/2020 насчитывает 27 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Было забито 92 гола и пропущено 67 мячей. С таким результатом команда заняла 3 место в турнирном списке. Матчи с участием «Челси» транслирует сервис Азкор Live.

Любители тотализаторов отмечают удобство онлайн-платформы «Azscore» при анализе футбольных команд. На сайте приводится подробная статистика противостояний, а также актуальные изменения в составах команд. На Азкорt Live можно найти опцию текстовой трансляции матчей.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/01/111428.html
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