Все матчи клуба «Челси» на Азкор Live

Петр Чех

Как живет человек, который спасал результаты матчей, или чем занимается Чех на пенсии

Знаменитый голкипер закончил профессиональную карьеру 09.2019. В качестве занавеса был выбран матч финала Лиги Европы. Команда «Арсенал», за которую на тот момент выступал вратарь, уступила практически родному для Чеха клубу «Челси». Спустя месяц после горького поражения и ухода в отставку Петр занял должность в административном отделе «синих». С первого взгляда подобный ход покажется несколько странным, но если учесть, что голкипер провел львиную долю карьеры в «Челси», то все становится логичным. Трансляции и результаты матчей родного клуба Чеха можно посмотреть на веб-сервисе Azscore.

Бывший вратарь теперь занимает пост под названием «Технический и спортивный советник». На оригинальном ресурсе «синих» публиковалась информация о том, что в обязанности голкипера будет входить обеспечение связи между академией и первой командой. Со временем стало ясно, что Чех станет заниматься многими делами, в числе которых трансферы. Бывший вратарь отлично знает, как убеждать футболистов. Удачные своевременные пополнения и обновления состава всегда положительно отражаются на результатах матчей, потому важно подписать контракт с нужным игроком.

Пока что Петр исправно выполняет возложенные на него обязанности. Например, после нашумевшей покупки «синими» Тимо Вернера оказалось, что Чех позиционировался центральным фигурантом в процессе заключения договора. На переговоры голкипер летал с не менее известным в прошлом игроком «Челси» Лэмпардом. Петр выступал в качестве переводчика.



