Новости В августе пройдет онлайн пройдет Кубок Европы по стоклеточным шашкам С 1 августа по 9 августа 2020 года состоится Онлайн Кубок Европы по стоклеточным шашкам.

Соревнования пройдут в пяти возрастных группах (до 10, 13, 16, 19. 26 лет) в дисциплинах блиц (5+5) и рапид (12+5). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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