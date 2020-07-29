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29.07.2020 20:50
В августе пройдет онлайн пройдет Кубок Европы по стоклеточным шашкам
С 1 августа по 9 августа 2020 года состоится
Онлайн Кубок Европы по стоклеточным шашкам
.
Соревнования пройдут в пяти возрастных группах (до 10, 13, 16, 19. 26 лет) в дисциплинах блиц (5+5) и рапид (12+5).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/29/111426.html
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