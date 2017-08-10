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10.08.2017 11:46
Россиянин Щварцман стал победителем турнира по стоклеточным шашкам «Heerhugowaard Open 2017»
Российский гроссмейстер Александр Шварцман  выиграл международный турнир по стоклеточным шашкам «Heerhugowaard Open 2017», который проходил в голландском городе Херхюговард. В этом году в соревновании приняли участи  54 спортсмена из 8 стран мира.

Россиянин одержал шесть побед при трёх ничейных исходах, набрав 15 очков из 18 возможных. Второе место занял представитель Нидерландов Хайн Майер с 13 очками в активе. Тройку призеров замкнул украинец Артём Иванов с итогом в 12 очков, опередив пятерых голландских спортсменов с таким же результатом по дополнительному показателю.

«Heerhugowaard Open 2017» проводится уже в седьмой раз. В разные годы победителями этого состязания становились признанные мастера стоклеточной доски: Вадим Вирный (Германия), Александр Балякин (Нидерланды), а также россияне Александр Георгиев, Алексей Чижов и Александр Шварцман.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/10/110640.html
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