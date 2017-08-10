Россиянин Щварцман стал победителем турнира по стоклеточным шашкам «Heerhugowaard Open 2017»

Российский гроссмейстер Александр Шварцман выиграл международный турнир по стоклеточным шашкам «Heerhugowaard Open 2017», который проходил в голландском городе Херхюговард. В этом году в соревновании приняли участи 54 спортсмена из 8 стран мира.





Россиянин одержал шесть побед при трёх ничейных исходах, набрав 15 очков из 18 возможных. Второе место занял представитель Нидерландов Хайн Майер с 13 очками в активе. Тройку призеров замкнул украинец Артём Иванов с итогом в 12 очков, опередив пятерых голландских спортсменов с таким же результатом по дополнительному показателю.



