шашки

Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова стали обладателями Кубка мира по шашкам-64

В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.





Обладателями Кубка мира по шашкам-64 стали россияне Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова. В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.





Молниеносная программа:





Общий зачет:

Владимир Скрабов (Россия)

Дмитрий Цинман (Россия)

Сергей Белошеев (Россия)





Женщины:

Анна Филипенко (Россия)





Юниоры:

Дмитрий Мельников (Россия)





Основная программа:





Общий зачет:

Владимир Скрабов (Россия)

Дмитрий Цинман (Россия)

Арунас Норвайшас (Литва)

Женщины:

Светлана Стрельцова (Россия)





Юниоры:

Дмитрий Мельников