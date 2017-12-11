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11.12.2017 21:50
шашки
Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова стали обладателями Кубка мира по шашкам-64
В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.

Обладателями Кубка мира по шашкам-64 стали россияне Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова. В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.

Молниеносная программа:

Общий зачет:
Владимир Скрабов (Россия)
Дмитрий Цинман (Россия)
Сергей Белошеев (Россия)
 

Женщины:
Анна Филипенко (Россия)
 

Юниоры:
 Дмитрий Мельников (Россия)
 

Основная программа:

Общий зачет:
Владимир Скрабов (Россия)
Дмитрий Цинман (Россия)
Арунас Норвайшас (Литва)
 
Женщины:
Светлана Стрельцова (Россия)

Юниоры:
Дмитрий Мельников
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/11/110747.html
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