Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова стали обладателями Кубка мира по шашкам-64
В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.
Обладателями Кубка мира по шашкам-64 стали россияне Владимир Скрабов и Светлана Стрельцова. В 2017 году Кубок мира прошел в 6 этапов в 4-х странах: Португалии, Италии, Грузии и России.
Молниеносная программа:
Общий зачет:
Владимир Скрабов (Россия)
Дмитрий Цинман (Россия)
Сергей Белошеев (Россия)
Женщины:
Анна Филипенко (Россия)
Юниоры:
Дмитрий Мельников (Россия)
Основная программа:
Общий зачет:
Владимир Скрабов (Россия)
Дмитрий Цинман (Россия)
Арунас Норвайшас (Литва)
Женщины:
Светлана Стрельцова (Россия)
Юниоры:
Дмитрий Мельников