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02.07.2019 14:00
Тамара Тансыккужина, фото https://shashki.ru/
Тамара Тансыккужина выиграла чемпионат мира по стоклеточным шашкам
Россиянка Тамара Тансыккужина завоевала золото чемпионата мира по стоклеточным шашкам среди женщин, который проходил в конце июля в Якутске. Россию на турнире представляли гроссмейстеры Матрёна Ноговицына, Наталия Шестакова, Айгуль Идрисова, Тамара Тансыккужина, Ксения Нахова.

Набрав 20 очков, 1-3 места разделили три участницы: Тамара Тансыккужина  (Россия), Айгуль Идрисова (Россия) и Дарья Федорович (Беларусь). Дополнительные показали оказались лучше у российских  спортсменок. Чемпионкой мира по стоклеточным шашкам становится гроссмейстер Тамара Тансыккужина. 

Серебро у Айгуль Идрисовой, прошедшей всю дистанцию без поражений и показавщей стабильную игру. На третьем месте Дарья Федорович (Беларусь), лидировавшая большую часть турнирной дистанции.


Фото https://shashki.ru/
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/02/111255.html
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