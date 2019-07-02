Тамара Тансыккужина, фото https://shashki.ru/

Тамара Тансыккужина выиграла чемпионат мира по стоклеточным шашкам

Россиянка Тамара Тансыккужина завоевала золото чемпионата мира по стоклеточным шашкам среди женщин, который проходил в конце июля в Якутске. Россию на турнире представляли гроссмейстеры Матрёна Ноговицына, Наталия Шестакова, Айгуль Идрисова, Тамара Тансыккужина, Ксения Нахова.





Набрав 20 очков, 1-3 места разделили три участницы: Тамара Тансыккужина (Россия), Айгуль Идрисова (Россия) и Дарья Федорович (Беларусь). Дополнительные показали оказались лучше у российских спортсменок. Чемпионкой мира по стоклеточным шашкам становится гроссмейстер Тамара Тансыккужина.





Серебро у Айгуль Идрисовой, прошедшей всю дистанцию без поражений и показавщей стабильную игру. На третьем месте Дарья Федорович (Беларусь), лидировавшая большую часть турнирной дистанции.







