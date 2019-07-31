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31.07.2019 11:12
Агата Парахина, шашки
Сборная России завоевала шесть медалей на чемпионате мира по международным шашкам в дисциплине "блиц"
Россияне стали обладателями шести наград чемпионата мира по международным шашкам в дисциплине "блиц", который проходит в эти дни в Риге (Латвия). Сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Женская команда (Идрисова Айгуль, Леопольдова Ника, Мильшина Елена, Тансыккужина Тамара, и  дебютантка Федорова Тунаара) выиграла командное золото, а мужская (Амриллаев Муродулло, Георгиев Александр, Гетманский Александр, Чижов Алексей, Шайбаков Айнур) стала второй, уступив голландцам по третьему  дополнительному критерию. 

в личных соревнованиях среди женщин впервые чемпионкой мира стала Агата Парахина (Россия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай), вторая - Ника Леопольдова (Россия, г. Санкт-Петербург). У мужчин победил легендарный Александр Шварцман (Россия, Московская область), третий - Айнур Шайбаков (Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа). 

В состязаниях приняли участие 137 спортсменов из Азии, Африки, Европы, почти все чемпионы мира за последние 20 лет. В мужском турнире -  86 спортсменов (из них 22 международных гроссмейстера), в женском - 51 участница (из них 9 международных гроссмейстеров). 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/31/111274.html
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