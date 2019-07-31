Агата Парахина, шашки

Сборная России завоевала шесть медалей на чемпионате мира по международным шашкам в дисциплине "блиц"

Россияне стали обладателями шести наград чемпионата мира по международным шашкам в дисциплине "блиц", который проходит в эти дни в Риге (Латвия). Сборная России завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.





Женская команда (Идрисова Айгуль, Леопольдова Ника, Мильшина Елена, Тансыккужина Тамара, и дебютантка Федорова Тунаара) выиграла командное золото, а мужская (Амриллаев Муродулло, Георгиев Александр, Гетманский Александр, Чижов Алексей, Шайбаков Айнур) стала второй, уступив голландцам по третьему дополнительному критерию.





в личных соревнованиях среди женщин впервые чемпионкой мира стала Агата Парахина (Россия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай), вторая - Ника Леопольдова (Россия, г. Санкт-Петербург). У мужчин победил легендарный Александр Шварцман (Россия, Московская область), третий - Айнур Шайбаков (Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа).



