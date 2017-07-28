Алексей Чижов, фото с susanin.udm.ru

Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили на третьем этапе Кубка мира по стоклеточным шашкам

Третий этап Кубка мира по стоклеточным шашкам - Mongolia Open состоялся в столице Монголии Улан-Баторе.





Весь пьедестал открытого турнира заняли российские шашисты. Победу одержал многократный чемпион мира Алексей Чижов, набравший в девяти турах 14 очков. По 13 очков в активе Александра Гетманского и Ивана Трофимова. По коэффициенту Гетманский стал серебряным призёром, Трофимов - бронзовым. Пятое место занял Айнур Шайбаков (12 очков), шестое - Муродулло Амриллаев (12), седьмое - Александр Георгиев (12), 11-е - Айгуль Идрисова (12), 13-е - Матрёна Ноговицына (11).





В женской классификации Идрисова и Ноговицына с 12 и 11 очками заняли первое и второе места. Тройку призёров замкнула с 11 очками Арюнзая Веруулжав из Монголии.





В общем зачёте Кубка мира лидирует Георгиев, набравший 921 очко. На втором месте латыш Гунтис Валнерис (820), на третьем - ещё один российский шашист Александр Шварцман (778). Четвёртым идёт Трофимов (721), пятым - Шайбаков (663), шестым - Гетманский (634), девятым - Чижов (585), десятым - Амриллаев (513), 22-й - Идрисова (148), 25-й - Ноговицына (135), 39-й - Аяника Кычкина (84), 51-м - Евгений Гурков (72), 63-м - Елена Кычкина (64), 67-м - Александр Верховых (62), 73-й - Тамара Тансыккужина (60), 74-м - Николай Кычкин (60), 86-й - Гузель Георгиева (54), 96-й - Альмира Николаева (51), 100-м - Александр Сурков (50), 109-й - Людмила Петрова (48), 179-м - Руслан Пещеров (36), 183-й - Алевтина Богуто (36), 193-м - Давид Ефимов (35), 213-м - Гаврил Колесов (33), 225-м - Владимир Тишкин (30), 237-й - Руфина Аюпова (30), 264-й - Алина Кардашевская (27), 266-й - Кристина Осипова (27), 267-й - Елена Мильшина (27), 278-м - Денис Каратаев (25), 287-м - Евгений Кардашевский (24), 289-м - Сергей Куропатов (24), 298-й - Агата Парахина (24), 301-м - Алия Аминова (24), 336-й - Марианна Фёдорова (18), 348-й - Амелия Местникова (15), 366-м - Павел Авсиевич (10), 383-м - Михаил Корякин (10), 408-м - Максим Аверкиев (9), 427-м - Иван Псурцев (8), 446-й - Ника Максимова (7), 457-й - Анастасия Чиженко (6), 458-м - Егор Аверкиев (6), 463-й - Александра Рожина (5), 464-й - Нина Потёмкина (4), 466-й - Дарья Чиженко (3).



