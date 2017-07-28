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28.07.2017 15:06
Алексей Чижов, фото с susanin.udm.ru
Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили на третьем этапе Кубка мира по стоклеточным шашкам
Третий этап Кубка мира по стоклеточным шашкам - Mongolia Open состоялся в столице Монголии Улан-Баторе. 

Весь пьедестал открытого турнира заняли российские шашисты. Победу одержал многократный чемпион мира Алексей Чижов, набравший в девяти турах 14 очков. По 13 очков в активе Александра Гетманского и Ивана Трофимова. По коэффициенту Гетманский стал серебряным призёром, Трофимов - бронзовым. Пятое место занял Айнур Шайбаков (12 очков), шестое - Муродулло Амриллаев (12), седьмое - Александр Георгиев (12), 11-е - Айгуль Идрисова (12), 13-е - Матрёна Ноговицына (11).

В женской классификации Идрисова и Ноговицына с 12 и 11 очками заняли первое и второе места. Тройку призёров замкнула с 11 очками Арюнзая Веруулжав из Монголии. 

В общем зачёте Кубка мира лидирует Георгиев, набравший 921 очко. На втором месте латыш Гунтис Валнерис (820), на третьем - ещё один российский шашист Александр Шварцман (778). Четвёртым идёт Трофимов (721), пятым - Шайбаков (663), шестым - Гетманский (634), девятым - Чижов (585), десятым - Амриллаев (513), 22-й - Идрисова (148), 25-й - Ноговицына (135), 39-й - Аяника Кычкина (84), 51-м - Евгений Гурков (72), 63-м - Елена Кычкина (64), 67-м - Александр Верховых (62), 73-й - Тамара Тансыккужина (60), 74-м - Николай Кычкин (60), 86-й - Гузель Георгиева (54), 96-й - Альмира Николаева (51), 100-м - Александр Сурков (50), 109-й - Людмила Петрова (48), 179-м - Руслан Пещеров (36), 183-й - Алевтина Богуто (36), 193-м - Давид Ефимов (35), 213-м - Гаврил Колесов (33), 225-м - Владимир Тишкин (30), 237-й - Руфина Аюпова (30), 264-й - Алина Кардашевская (27), 266-й - Кристина Осипова (27), 267-й - Елена Мильшина (27), 278-м - Денис Каратаев (25), 287-м - Евгений Кардашевский (24), 289-м - Сергей Куропатов (24), 298-й - Агата Парахина (24), 301-м - Алия Аминова (24), 336-й - Марианна Фёдорова (18), 348-й - Амелия Местникова (15), 366-м - Павел Авсиевич (10), 383-м - Михаил Корякин (10), 408-м - Максим Аверкиев (9), 427-м - Иван Псурцев (8), 446-й - Ника Максимова (7), 457-й - Анастасия Чиженко (6), 458-м - Егор Аверкиев (6), 463-й - Александра Рожина (5), 464-й - Нина Потёмкина (4), 466-й - Дарья Чиженко (3). 

В женском зачёте лидирует чемпионка мира Наталия Садовска из Польши, набравшая 1079 очков. Второе место занимает Ноговицына (945), третье - Идрисова (825). Восьмой идёт Тансыккужина (410), 11-й - Аяника Кычкина (216), 20-й - Николаева (141), 25-й - Аюпова (108), 28-й - Осипова (105), 31-й - Мильшина (93), 32-й - Елена Кычкина (90), 35-й - Максимова (77), 38-й - Анастасия Чиженко (56), 39-й - Георгиева (54), 40-й - Петрова (48), 42-й - Потёмкина (44), 45-й - Дарья Чиженко (38), 46-й - Богуто (36), 54-й - Кардашевская (27), 58-й - Парахина (24), 59-й - Аминова (24), 68-й - Фёдорова (18), 70-й - Местникова (15), 79-й - Анталина Гуляева (6), 82-й - Рожина (5). 
Города:
Улан-Батор
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/28/110615.html
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