Новости шашки Стали известны победители финала Кубка мира по шашкам-64

Российские спортсмены успешно выступили на финальном этапе Кубка мира по шашкам-64 - Международные соревнования памяти В.А. Сокова. Турнир проходил со 2 по 10 декабря в Санкт-Петебурге.

Молниеносная программа:

Общий зачет (мужчины): Сергей Белошеев (Россия) - 16 очков Владимир Скрабов (Россия) - 14 очков Иван Токусаров (Россия) - 14 очков Общий зачет (женщины): Екатерина Иванова (Россия) - 12 очков Кристина Ватолина (Россия) - 11 очков Мария Краскевич (Россия) - 11 очков Основная программа:

Общий зачет (мужчины): Дмитрий Цинман (Россия) - 13 очков Владимир Скрабов (Россия) - 13 очков Никита Волков (Россия) - 13 очков Общий зачет (женщины): Ольга Балукова (Россия) - 12 очков Анастасия Барышева (Беларусь) - 9 очков Кристина Ватолина (Россия) - 9 очков Санкт-Петербург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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