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10.12.2017 22:32
шашки
Стали известны победители финала Кубка мира по шашкам-64

Российские спортсмены успешно выступили на финальном этапе Кубка мира по шашкам-64 - Международные соревнования памяти В.А. Сокова. Турнир проходил со 2 по 10 декабря в Санкт-Петебурге.

Молниеносная программа:

Общий зачет (мужчины):
Сергей Белошеев (Россия) - 16 очков
Владимир Скрабов (Россия) - 14 очков
Иван Токусаров (Россия) - 14 очков
 
Общий зачет (женщины):
Екатерина Иванова (Россия) - 12 очков
Кристина Ватолина (Россия) - 11 очков
Мария Краскевич (Россия) - 11 очков
 
Основная программа:

Общий зачет (мужчины):
Дмитрий Цинман (Россия) - 13 очков
Владимир Скрабов (Россия) - 13 очков
Никита Волков (Россия) - 13 очков
 
Общий зачет (женщины):
Ольга Балукова (Россия) - 12 очков
Анастасия Барышева (Беларусь) - 9 очков
Кристина Ватолина (Россия) - 9 очков
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/10/110746.html
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