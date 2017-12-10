Российские спортсмены успешно выступили на финальном этапе Кубка мира по шашкам-64 - Международные соревнования памяти В.А. Сокова. Турнир проходил со 2 по 10 декабря в Санкт-Петебурге.
Молниеносная программа:
Общий зачет (мужчины):
Сергей Белошеев (Россия) - 16 очков
Владимир Скрабов (Россия) - 14 очков
Иван Токусаров (Россия) - 14 очков
Общий зачет (женщины):
Екатерина Иванова (Россия) - 12 очков
Кристина Ватолина (Россия) - 11 очков
Мария Краскевич (Россия) - 11 очков
Основная программа:
Общий зачет (мужчины):
Дмитрий Цинман (Россия) - 13 очков
Владимир Скрабов (Россия) - 13 очков
Никита Волков (Россия) - 13 очков
Общий зачет (женщины):
Ольга Балукова (Россия) - 12 очков
Анастасия Барышева (Беларусь) - 9 очков
Кристина Ватолина (Россия) - 9 очков