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17.06.2020 22:00
Александра Костенюк, фото wgp2019.fide.com
Россиянки Костенюк и Лагно стартуют в шахматном онлайн-турнире по рапиду
Российские шахматистки Александра Костенюк и Екатерина Лагно сыграют на шахматном онлайн-турнире по рапиду, который пройдет с 18 июня по 20 июля. 

На основном этапе турнира запланировано четыре Гран-при. Каждая из 21 шахматисток примет участие в трех из четырех Гран-при, которые пройдут 24-28 июня, 1-5 июля, 8-12 июля и 15-19 июля. Суперфинал онлайн-турнира, в которой выйдут две лучшие шахматистки, состоится 20 июля.

Сеяными участницами стали Лагно, Костенюк, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, Анна Музычук из Украины, американка Ирина Круш, представительница Казахстана Жансая Абдумалик и Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/17/111415.html
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