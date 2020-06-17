Александра Костенюк, фото wgp2019.fide.com

Россиянки Костенюк и Лагно стартуют в шахматном онлайн-турнире по рапиду

Российские шахматистки Александра Костенюк и Екатерина Лагно сыграют на шахматном онлайн-турнире по рапиду, который пройдет с 18 июня по 20 июля.





На основном этапе турнира запланировано четыре Гран-при. Каждая из 21 шахматисток примет участие в трех из четырех Гран-при, которые пройдут 24-28 июня, 1-5 июля, 8-12 июля и 15-19 июля. Суперфинал онлайн-турнира, в которой выйдут две лучшие шахматистки, состоится 20 июля.



