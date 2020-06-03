Новости Даниил Дубов, www.chess.com Россиянин Дубов стал победителем онлайн-турнира по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge Российский шахматист Даниил Дубов выиграл онлайн-турнир по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge.

В финале россиянин оказался сильнее представителя США Хикару Накамуры. В первом финальном матче Дубов уступил американцу (2,5:1,5), во втором ему удалось отыграться с таким же счетом. Третья же партия завершилась в дополнительной пятой партией – армагеддоном – со счётом 3:2 в пользу Дубова.

Помимо приза в размере $ 45 тыс., россиянин завоевал путёвку в финал серии Magnus Carlsen Chess Tour.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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