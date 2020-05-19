Екатерина Лагно, фото fwct2019.fide.com

Россиянка Екатерина Лагно победила на шахматном онлайн-турнире памяти Стейница

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победителем онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Лагно набрала 12 очков из 18 возможных, столько же оказалось в активе представительницы Китая Лэй Тинцзе. Лучший определялся в армагеддоне, в котором россиянка, игравшая черными фигурами, взяла верх.





Третье место заняла Жансая Абдумалик из Казахстана, набравшая 11,5 баллов. Еще одна россиянка Александра Костенюк завершила турнир на четвертой строчке - 10,5 очков.



