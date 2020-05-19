19.05.2020 16:17
Екатерина Лагно, фото fwct2019.fide.com
Россиянка Екатерина Лагно победила на шахматном онлайн-турнире памяти Стейница
Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победителем онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Лагно набрала 12 очков из 18 возможных, столько же оказалось в активе представительницы Китая Лэй Тинцзе. Лучший определялся в армагеддоне, в котором россиянка, игравшая черными фигурами, взяла верх.
Третье место заняла Жансая Абдумалик из Казахстана, набравшая 11,5 баллов. Еще одна россиянка Александра Костенюк завершила турнир на четвертой строчке - 10,5 очков.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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