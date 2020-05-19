На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Автомобильный спорт
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
19.05.2020 16:06
Шахматы
Российские шахматисты стали призерами онлайн-турнира памяти Стейница
Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Пётр Свидлер заняли второе и третье место на мужском онлайн-турнире по шахматам памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Дубов набрал 10 очков из 18 возможных, у Свидлера на полочка меньше. Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен с результатом 12 баллов.

1. Магнус Карлсен — 12 очков.
2. Даниил Дубов – 10.
3. Пётр Свидлер — 9,5.
4-6. Шахрияр Мамедьяров, Джеффри Шонг, Ле Куанг Льем — по 9.
7-8. Бу Сянчжи, Антон Коробов — по 8,5.
9. Давид Антон — 7,5.
10. Александр Грищук — 7.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/05/19/111400.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
19.05.2020 16:17
Россиянка Екатерина Лагно победила на шахматном онлайн-турнире памяти Стейница
19.05.2020 16:06
Российские шахматисты стали призерами онлайн-турнира памяти Стейница
09.04.2020 12:04
Заключительный этап женской серии Гран-при по шахматам перенесен на поздний срок
08.02.2020 11:44
Россиянки стартовали на шахматном турнире в США
24.01.2020 13:54
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам
23.01.2020 18:47
Горячкина и Вэньцзюнь сразятся за титул чемпионки мира на тай-брейке
22.01.2020 17:46
Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11 партии матча на первенство мира по шахматам
Все новости
Сюжеты
Турнир претендентов FIDE. Германия - 2018
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Словакия - 2018.
Публикации
04.10.2018 11:53
Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 