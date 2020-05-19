Новости Шахматы Российские шахматисты стали призерами онлайн-турнира памяти Стейница Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Пётр Свидлер заняли второе и третье место на мужском онлайн-турнире по шахматам памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Дубов набрал 10 очков из 18 возможных, у Свидлера на полочка меньше. Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен с результатом 12 баллов.

1. Магнус Карлсен — 12 очков. 2. Даниил Дубов – 10. 3. Пётр Свидлер — 9,5. 4-6. Шахрияр Мамедьяров, Джеффри Шонг, Ле Куанг Льем — по 9. 7-8. Бу Сянчжи, Антон Коробов — по 8,5. 9. Давид Антон — 7,5. 10. Александр Грищук — 7. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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