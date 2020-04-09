На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Кудо
Шахматы
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
09.04.2020 12:04
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
Заключительный этап женской серии Гран-при по шахматам перенесен на поздний срок
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) из-за пандемии коронавируса объявила о переносе заключительного этапа женской серии Гран-при на вторую половину 2021 года. Этап должен был состояться на острове Сардиния (Италия) со 2 по 15 мая. Ранее из-за коронавируса был приостановлен мужской турнир претендентов. Всемирная шахматная олимпиада и конгресс ФИДЕ перенесены на 2021 год.

«Точное место и даты проведения четвёртого этапа Гран-при будут определены позже с учётом развития эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в заявлении, опубликованном в Твиттере организации.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/04/09/111393.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
09.04.2020 12:04
Заключительный этап женской серии Гран-при по шахматам перенесен на поздний срок
08.02.2020 11:44
Россиянки стартовали на шахматном турнире в США
24.01.2020 13:54
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам
23.01.2020 18:47
Горячкина и Вэньцзюнь сразятся за титул чемпионки мира на тай-брейке
22.01.2020 17:46
Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11 партии матча на первенство мира по шахматам
20.01.2020 13:50
Горячкина проигрывает Вэньцзюнь после десяти партий матча на первенство мира по шахматам
17.01.2020 14:45
Александра Горячкина ведет в матче на первенство мира по шахматам против китаянки Вэньцзюнь
Все новости
Сюжеты
Турнир претендентов FIDE. Германия - 2018
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Словакия - 2018.
Публикации
04.10.2018 11:53
Шахматы после Илюмжинова: с какими проблемами столкнется Дворкович в
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 