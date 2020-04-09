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Заключительный этап женской серии Гран-при по шахматам перенесен на поздний срок

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) из-за пандемии коронавируса объявила о переносе заключительного этапа женской серии Гран-при на вторую половину 2021 года. Этап должен был состояться на острове Сардиния (Италия) со 2 по 15 мая. Ранее из-за коронавируса был приостановлен мужской турнир претендентов. Всемирная шахматная олимпиада и конгресс ФИДЕ перенесены на 2021 год.



