09.03.2020 22:00
Фото Стрелковый союз России
Россияне завоевали золото и бронзу на этапе Кубка Мира по стендовой стрельбе
Сборная России стала обладателем двух медалей в соревновании смешанных пар в упражнении "Скит" Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил с 4 по 13 марта в кипрской Никосии.
Команда Натальи Виноградовой и Романа Сенцова обошла команду из Германии в медаль-матче за золото и стала первой. Зиля Батыршина и Антон Астахов завоевали бронзу.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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