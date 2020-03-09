Фото Стрелковый союз России

Россияне завоевали золото и бронзу на этапе Кубка Мира по стендовой стрельбе

Сборная России стала обладателем двух медалей в соревновании смешанных пар в упражнении "Скит" Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил с 4 по 13 марта в кипрской Никосии.



