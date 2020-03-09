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09.03.2020 22:00
Фото Стрелковый союз России
Россияне завоевали золото и бронзу на этапе Кубка Мира по стендовой стрельбе
Сборная России стала обладателем двух медалей в соревновании смешанных пар в упражнении "Скит" Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходил с 4 по 13 марта в кипрской Никосии. 

Команда Натальи Виноградовой и Романа Сенцова обошла команду из Германии в медаль-матче за золото и стала первой. Зиля Батыршина и Антон Астахов завоевали бронзу.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/03/09/111386.html
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