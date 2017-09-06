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06.09.2017 14:24
Виталий Фокеев, фото с lipetskmedia.ru
Виталий Фокеев стал победителем Чемпионата мира по стендовой стрельбе
Российский спортсмен Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в Подмосковье. 

Фокеев стал лучшим в дисциплине дубль-трап с результатом 68 очков. Обладателем серебряной награды стал Анкур Миттал из Индии, набравший на два балла меньше россиянина. Третьим стал представитель Китая Ху Биньюань - 50 очков.

Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиным завоевал бронзу чемпионата мира в командном турнире в дубль-трапе.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/06/110658.html
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