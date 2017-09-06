Виталий Фокеев, фото с lipetskmedia.ru

Виталий Фокеев стал победителем Чемпионата мира по стендовой стрельбе

Российский спортсмен Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в Подмосковье.





Фокеев стал лучшим в дисциплине дубль-трап с результатом 68 очков. Обладателем серебряной награды стал Анкур Миттал из Индии, набравший на два балла меньше россиянина. Третьим стал представитель Китая Ху Биньюань - 50 очков.



