Алексей Климов, фото с sport.mos.ru

Алексей Климов и мужская сборная России завоевали бронзу, юниоры - два золота на чемпионате Европы в стрельбе из пистолета

Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе продолжается в столице Азербайджана Баку.





Юниорская сборная России в составе Даниила Шихова, Егора Исмакова и Александра Петрова одержала победу в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м, показав результат 1715 очков. Серебро завоевали украинцы (1713), бронзу - французы (1708). В личном турнире Шихов завоевал бронзу (574), Исмаков занял 13-е место (571), Петров - 15-е (570). Победил Эрнест Эрбс из Латвии (583), серебро завоевал француз Эдуард Дортом (575).





Шихов, Исмаков и Петров принесли российской юниорской команде победу и в стрельбе из стандартного пистолета с 25 м, набрав 1671 очко. Серебро - у украинцев (1668), бронза - у немцев (1663). Шихов стал серебряным призёром в личном первенстве (565). Победил украинец Павел Крепостняк (572), бронзу выиграл латыш Эрнест Эрбс (564). Петров - шестой (554), Исмаков - седьмой (552).





Алексей Климов завоевал бронзу в мужском турнире по стрельбе из стандартного пистолета с 25 м с 573 очками. Золото - у украинца Павла Коростелёва (581), серебро - у немца Кристиана Райтца (574). Никита Суханов финишировал 17-м (559), Александр Алифиренко - 28-м (543). В командных соревнованиях сборная России завоевала бронзу (1675). Золото - у украинцев (1719), серебро - у французов (1676).





Елена Бухонова стала серебряным призёром юниорского первенства в упражнении стендовой стрельбы "скит", выбив в финале 43 очка. Победила гречанка Артемис Кефалиду (46), бронзу выиграла итальянка Франческа дель Прете (35). Алина Фазылзянова финишировала по итогам квалификации 14-й (57), Маргарита Геворкян - 17-й (55). Наши девушки стали вторыми и в командном зачёте с 172 очками. Победили итальянки (182), бронзу завоевали немки (169).





В ските у женщин одинаковый результат в финале - по 50 попаданий показали француженка Люси Анастасиу и киприотка Андри Элефтериу. В перестрелке за золото точнее была Анастасиу - 16:15. Бронзу завоевала немка Кристина Венцель (39). Альбина Шакирова по результатам квалификации финишировала 20-й (62), Надежда Коновалова - 24-й (60), Анастасия Крахмалёва - 27-й (59). В командном турнире золото завоевала сборная Германии (198), серебро - у итальянок (195), бронза - у киприоток (190).





В стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 метров из положения лёжа победил швейцарец Ян Лохбихлер (598.2), серебро завоевал немец Франк Флейшман (595), бронзу - словенец Раймонд Дебевец (595). Командный турнир выиграли французы (1775), на втором месте словенцы (1769), на третьем - немцы (1764).





Золото в стрельбе из трёх положений завоевал француз Алексис Райно (1167), серебро и бронзу - венгры Иштван Пени (1163) и Петер Сиди (1161). Командный турнир выиграли французы (3472), вторыми стали швейцарцы (3461), третьими - австрийцы (3458).





В этом же виде у женщин победила австрийка Франциска Пеер (580), серебро завоевала немка Лиза Мюллер (576), бронзу - норвежка Сина Буск (575). Первое место в командном турнире заняла сборная Швейцарии (1699), второе - польская команда (1689), третье - украинки (1678).





Соревнования смешанных команд выиграли швейцарцы (372), серебро - у австрийцев (371), бронза - у шведов (361).



