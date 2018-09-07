Новости Алексей Алипов, фото с cska.ru Алипов и Рабая стали вторыми в трапе среди смешанных пар на чемпионате мира по стрелковому спорту Российские спортсмены Алексей Алипов и Екатерина Рабая завоевали серебро в трапе среди смешанных пар на чемпионате мира стендовой стрельбе, который проходит в южнокорейском Чанвоне.



Алипов и Рабая в финале набрали 40 баллов. Победили словаки Зузана Штефечекова и Эрик Варга (45). Третье место заняли британцы Кирсти Барр и Аарон Хэдинг (33).

Чанвон Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/07/111054.html