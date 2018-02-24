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24.02.2018 12:32
Владимир Масленников, eurosport.ru
Россиянин Масленников завоевал золото чемпионата Европы по стрелковому спорту с мировым рекордом
Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года российский стрелок Владимир Масленников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Масленников набрал 251,0 очка и на 0,1 балла улучшил мировой рекорд. Серебро досталось его соотечественнику Александру Дрягину (248,2). Тройку призеров замкнул хорват Петер Горса (227,0).
Города:
Дьёр
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/24/110838.html
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