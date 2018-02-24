Новости Владимир Масленников, eurosport.ru Россиянин Масленников завоевал золото чемпионата Европы по стрелковому спорту с мировым рекордом Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года российский стрелок Владимир Масленников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Масленников набрал 251,0 очка и на 0,1 балла улучшил мировой рекорд. Серебро досталось его соотечественнику Александру Дрягину (248,2). Тройку призеров замкнул хорват Петер Горса (227,0). Дьёр Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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