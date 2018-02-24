24.02.2018 13:43
Артем Черноусов, фото irkutsk-news.net
Россияне стали первыми в стрельбе из пистолета с 10 м среди смешанных команд на ЧЕ
Маргарита Ломова и Артем Черноусов (Россия) стали победителями соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в венгерском Дьёре.
В квалификации россияне попали 775 очков из 800 возможных и установили мировой и европейский рекорды. В финале Ломова и Черноусов набрали 482,8 балла и также побили рекорды мира и Европы.
Вторыми стали сербы Зорана Арунович/Дамир Микец (480 очков в финале).Тройку призеров замкнули Алены Костевич и Олега Омельчука (416.6).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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