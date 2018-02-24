Артем Черноусов, фото irkutsk-news.net

Россияне стали первыми в стрельбе из пистолета с 10 м среди смешанных команд на ЧЕ

Маргарита Ломова и Артем Черноусов (Россия) стали победителями соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в венгерском Дьёре.





В квалификации россияне попали 775 очков из 800 возможных и установили мировой и европейский рекорды. В финале Ломова и Черноусов набрали 482,8 балла и также побили рекорды мира и Европы.



