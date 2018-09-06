Назар Лугинец

Россияне успешно вступают на чемпионате мира по стендовой стрельбе

Россияне успешно вступают на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в южнокорейском Чанвоне.





Женская сборная России в составе Виталины Бацарашкиной, Маргариты Ломовой и Светланы Медведевой бронзовые награды в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Результат россиянок - 1720 очков.





Артем Черноусов выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, набрав 241,5 очка, а по итогам перестрелки уступив представителю Южной Кореи Чин Джон О - 9,5:10,3. Мужская сборная России в составе (Артем Черноусов, Денис Кулаков и Антон Гурьянов) завоевала бронзу в командных соревнованиях в этой дисциплине. На счету россиян 1736 очков.





Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский завоевали золото чемпионата мира в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 метров. Россияне набрали 3535 очков.



