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06.09.2018 17:11
Назар Лугинец
Россияне успешно вступают на чемпионате мира по стендовой стрельбе
Россияне успешно вступают на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в южнокорейском Чанвоне. 

Женская сборная России в составе Виталины Бацарашкиной, Маргариты Ломовой и Светланы Медведевой бронзовые награды в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Результат россиянок - 1720 очков.

Артем Черноусов выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, набрав 241,5 очка, а по итогам перестрелки уступив представителю Южной Кореи Чин Джон О - 9,5:10,3. Мужская сборная России в составе (Артем Черноусов, Денис Кулаков и Антон Гурьянов) завоевала бронзу в командных соревнованиях в этой дисциплине. На счету россиян 1736 очков.

Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский завоевали золото чемпионата мира в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 метров. Россияне набрали 3535 очков.

Михаил Азаренко занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с 50 метров с результатом 392 очка. Сборная России в составе Азаренко, Дмитрия Романова и Максима Степанова также стала второй в командных соревнованиях в этой дисциплине с результатом 1170 очков.
Города:
Чанвон
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/06/111053.html
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