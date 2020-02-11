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11.02.2020 16:26
Владимир Мальков, фото zimbio.com
Мужская сборная России одержала победу в первой встрече чемпионата Европы
Российские бадминтонисты одержали первую победу на чемпионате Европы, который проходит во французском Льевене. В стартовом матче россияне со счетом 5:0 переиграли сборную Австрии.

Очки команде принесли Владимир Мальков, Сергей Сирант и Георгий Карпов в одиночке, и в паре Никита Хакимов/Владимир Иванов, Иван Созонов/Родион Алимов.

В рамках группового этапа ЧЕ мужская команда России сыграет с Ирландией и Польшей.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/02/11/111376.html
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