Новости Владимир Мальков, фото zimbio.com Мужская сборная России одержала победу в первой встрече чемпионата Европы Российские бадминтонисты одержали первую победу на чемпионате Европы, который проходит во французском Льевене. В стартовом матче россияне со счетом 5:0 переиграли сборную Австрии.

Очки команде принесли Владимир Мальков, Сергей Сирант и Георгий Карпов в одиночке, и в паре Никита Хакимов/Владимир Иванов, Иван Созонов/Родион Алимов.

В рамках группового этапа ЧЕ мужская команда России сыграет с Ирландией и Польшей. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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