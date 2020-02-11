Чемпионат Европы среди мужских и женских команд

Российские бадминтонисты стартуют на чемпионате Европы среди мужских и женских команд

Мужская и женская сборные России выступят на чемпионате Европы по бадминтону, который пройдет с 11 по 16 февраля в французском городе Льевен.





В мужском чемпионате примут участие 34 команды, разбитые на 8 групп. Россия стартует в группе 4 вместе с Австрией, Ирландией и Польшей.





В женском чемпионате стартуют 29 команд, которые сыграют в 7 группах. Россия в группе 2 вместе с Бельгией, Исландией и Литвой.





У мужчин Россию будут представлять Владимир Иванов, Иван Созонов, Никита Хакимов, Родион Алимов, которые запланированы в парных разрядах и одиночники – Владимир Мальков, Сергей Сирант, Георгий Лебедев, Георгий Карпов.



