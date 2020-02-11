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11.02.2020 12:17
Чемпионат Европы среди мужских и женских команд
Российские бадминтонисты стартуют на чемпионате Европы среди мужских и женских команд
Мужская и женская сборные России выступят на чемпионате Европы по бадминтону, который пройдет с 11 по 16 февраля в французском городе Льевен.

В мужском чемпионате примут участие 34 команды, разбитые на 8 групп. Россия стартует в группе 4 вместе с Австрией, Ирландией и Польшей.

В женском чемпионате стартуют 29 команд, которые сыграют в  7 группах. Россия в группе 2 вместе с Бельгией, Исландией и Литвой.

У мужчин Россию будут представлять Владимир Иванов, Иван Созонов, Никита Хакимов, Родион Алимов, которые запланированы в парных разрядах и одиночники – Владимир Мальков, Сергей Сирант, Георгий Лебедев, Георгий Карпов.

У женщин выступят в парах Екатерина Болотова, Алина Давлетова, Анастасия Акчурина, Ольга Морозова, Нина Вислова, в одиночках запланированы Евгения Косецкая, Наталья Перминова, Виктория Козырева, Мария Голубева.  
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/02/11/111375.html
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