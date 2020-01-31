31.01.2020 12:15
Гандбол
Российские гандболисты сыграют с турками в отборе на чемпионат мира
По итогам жеребьевки, состоявшейся 30 января, мужская сборная России встретится с командой Турции в рамках отбора к чемпионату мира 2021 по гандболу. Первый матч пройдет 15 или 16 апреля, ответная встреча 18 или 19 апреля. Победитель противостояния станет участником финальной части отборочного турнира.
Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд пройдет с 14 января 2021 года в пяти городах Египта.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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