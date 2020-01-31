Гандбол

Российские гандболисты сыграют с турками в отборе на чемпионат мира

По итогам жеребьевки, состоявшейся 30 января, мужская сборная России встретится с командой Турции в рамках отбора к чемпионату мира 2021 по гандболу. Первый матч пройдет 15 или 16 апреля, ответная встреча 18 или 19 апреля. Победитель противостояния станет участником финальной части отборочного турнира.



