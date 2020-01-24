24.01.2020 13:54
Александра Горячкина, фото International Chess Federation Twitter
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина на тай-брейке уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче на первенство мира по шахматам среди женщин.
12 партий основного турнира проходили в Шанхае и Владивостоке и завершились вничью 6-6. Судьба титула решилась в субботу, 25 января, на тай-брейке. По итогу четырех партий рапида счет 2.5-1.5 в пользу китаянки.
Александра Горячкина – гроссмейстер, двукратная чемпионка Росси среди женщин, победитель командного чемпионата Европы среди женщин, обладательница серебряной медали чемпионата Европы среди женщин, чемпионка мира и Европы в командном составе. 14 июня 2019 года Горячкина выиграла турнир претенденток и получила право сразится с Цзюй Вэньцзюнь за мировую шахматную корону.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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