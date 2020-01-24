Александра Горячкина, фото International Chess Federation Twitter

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина на тай-брейке уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче на первенство мира по шахматам среди женщин.





12 партий основного турнира проходили в Шанхае и Владивостоке и завершились вничью 6-6. Судьба титула решилась в субботу, 25 января, на тай-брейке. По итогу четырех партий рапида счет 2.5-1.5 в пользу китаянки.



