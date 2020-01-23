23.01.2020 18:47
Александра Горячкина, фото salehard.bezformata.com
Горячкина и Вэньцзюнь сразятся за титул чемпионки мира на тай-брейке
Российская шахматистка сравняла счет в 12 партии матча на первенство мира, который проходит в эти дни во Владивостоке.
Заключительная партия состоялась в четверг, 23 января, и завершилась на 60-м ходу со счетом 1-0 в пользу Горячкиной, игравшей белыми фигурами.
Итоговый счет после 12 партий - 6-6. Обладательница титула чемпионки мира 2020 определится на тай-брейке, который пройдет завтра, 24 января.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/23/111361.html