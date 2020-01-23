Александра Горячкина, фото salehard.bezformata.com

Горячкина и Вэньцзюнь сразятся за титул чемпионки мира на тай-брейке

Российская шахматистка сравняла счет в 12 партии матча на первенство мира, который проходит в эти дни во Владивостоке.





Заключительная партия состоялась в четверг, 23 января, и завершилась на 60-м ходу со счетом 1-0 в пользу Горячкиной, игравшей белыми фигурами.



