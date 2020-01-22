Александра Горячкина, фото ruspekh.ru

Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11 партии матча на первенство мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь завершили вничью 11 партию матча на первенство мира по шахматам, который проходит во Владивостоке.





Партия состоялась в среду, 22 января, и завершилась со счетом 1.5 - 1.5. Общий счет 6 - 5 в пользу китайской спортсменки.



