22.01.2020 17:46
Александра Горячкина, фото ruspekh.ru
Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11 партии матча на первенство мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь завершили вничью 11 партию матча на первенство мира по шахматам, который проходит во Владивостоке.
Партия состоялась в среду, 22 января, и завершилась со счетом 1.5 - 1.5. Общий счет 6 - 5 в пользу китайской спортсменки.
Соперницам осталось провести одну партию.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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