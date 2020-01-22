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22.01.2020 17:46
Александра Горячкина, фото ruspekh.ru
Горячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в 11 партии матча на первенство мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь завершили вничью 11 партию матча на первенство мира по шахматам, который проходит во Владивостоке.

Партия состоялась в среду, 22 января, и завершилась со счетом 1.5 - 1.5. Общий счет 6 - 5 в пользу китайской спортсменки.

Соперницам осталось провести одну партию.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/22/111360.html
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