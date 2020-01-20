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20.01.2020 13:50
Александра Горячкина, фото ruspekh.ru
Горячкина проигрывает Вэньцзюнь после десяти партий матча на первенство мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина уступает китаянке Вэньцзюнь после десяти партий матча на первенство мира, который проходит во Владивостоке. 

Десятая партия состоялась в понедельник, 20 января, и завершилась победой Вэньцзюнь со счетом 1:0. Общий счет матча 5.5 - 4.5 в пользу китаянки.

Матч продолжится до двенадцати партий.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/20/111356.html
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