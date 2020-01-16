Игорь Сорока, фото teass.ru

Российская команда проиграла третий матч и завершила выступление на ЧЕ по гандболу

Российские гандболисты уступили датчанам в третьем матче группового этапа Чемпионата Европы среди мужских команд. Встреча группы Е состоялась в среду и завершилась со счетом 31:28 в пользу сборной Дании.





На групповом этапе сборная России проиграла всем соперникам и потеряла шансы на участие в основном раунде турнира, который пройдет с 16 по 22 января.



