Российские гандболисты проиграли исландцам в матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни Австрии, Норвегии и Швеции.





Встреча группы Е состоялась в понедельник и завершилась со счетом 36:25 в пользу исландцев. Двумя днями ранее российские гандболисты проиграли сборной Венгрии.



