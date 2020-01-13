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13.01.2020 23:01
Российские гандболисты проиграли исландцам в матче чемпионата Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни Австрии, Норвегии и Швеции.
Встреча группы Е состоялась в понедельник и завершилась со счетом 36:25 в пользу исландцев. Двумя днями ранее российские гандболисты проиграли сборной Венгрии.
В среду, 15 января, россияне сыграют с представителями Дании.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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