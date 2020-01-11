11.01.2020 23:29
Александра Горячкина, фото salehard.bezformata.com
Горячкина - Вэньцзюнь: ничья после пяти партий матча на первенство мира по шахматам
В субботу в Шанхае (Китай) состоялась пятая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.
Играя белыми фигурами, победу одержала Горячкина.
После пяти партий счет в матче равный 2,5 - 2,5. Следующая встреча состоится 12 января.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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