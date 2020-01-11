Новости Гандбол Сборная России уступила Венгрии в стартовом матче Чемпионата Европы по гадболу Российские гандболисты проиграли представителям Венгрии в первом матче чемпионата Европы, который стартовал в Швеции.

Матч состоялся в субботу в Мальмё и завершился со счетом 26:25 в пользу венгерской команды. Следующий матч сборная России проведет в понедельник 13 января против исландцев.

Во второй встрече группы Исландия обыграла команду Дании. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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