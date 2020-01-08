08.01.2020 22:12
Александра Горячкина, фото iz.ru
Горячкина и Вэньцзюнь вновь сыграли вничью в матче на первенство мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в третьей партии матча на первенство мира по шахматам, который проходит во Владивостоке и Шанхае.
Встреча состоялась в среду, 8 января, и завершилась со счетом 0.5 - 0.5. После трех партий счет также ничейный 1.5 - 1.5.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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