Александра Горячкина, фото iz.ru

Горячкина и Вэньцзюнь вновь сыграли вничью в матче на первенство мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в третьей партии матча на первенство мира по шахматам, который проходит во Владивостоке и Шанхае.



