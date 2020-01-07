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07.01.2020 22:25
В четверг стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд
В четверг, 9 января, начинается финальный раунд чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. Турнир будет проходить в трех странах - Австрии, Норвегии и Швеции.

Сорная России выступит в группе Е против против команд Дании, Венгрии и Исландии. Первую встречу на турнире россияне проведут 11 января против венгров.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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