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29.12.2019 17:31
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
Магнус Карлсен и Ирина Канеру стали победителями чемпионата мира по быстрым шахматам
Норвежец Магнус Карлсен и Хампи Канеру из Индии завоевали золотые медали чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Москве.

По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. Второе место занял иранец Алиреза Фируджа (10,5). Хикару Накамура из США так же набрал 10,5 очка, но расположился на третьем месте по дополнительным показателям. Россиянин Владислав Артемьев (10,5) стал четвертым.

По итогам 12 туров сразу три шахматистки набрали по 9 баллов - Канеру, китаянка Лэй Тинцзе и Екатерина Аталик из Турции. Поскольку дополнительные показатели были лучше у индийской и китайской шахматисток, они сыграли матч за первое место. Победительницей стала Канеру, Тинцзе заняла второе место, Аталик - третье. Россиянка Ольга Гиря набрала 8,5 балла и заняла четвертое место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/29/111337.html
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