шахматы, фото с spbvedomosti.ru

Магнус Карлсен и Ирина Канеру стали победителями чемпионата мира по быстрым шахматам

Норвежец Магнус Карлсен и Хампи Канеру из Индии завоевали золотые медали чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Москве.





По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. Второе место занял иранец Алиреза Фируджа (10,5). Хикару Накамура из США так же набрал 10,5 очка, но расположился на третьем месте по дополнительным показателям. Россиянин Владислав Артемьев (10,5) стал четвертым.



