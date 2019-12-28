Новости Фото http://www.fkr.ru/ Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по кикбоксингу Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по кикбоксингу, который проходил в турецкой Анталье. Турнир проходил в дисциплинах фулл-контакт, поинтфайтинг, кик-лайт и сольные композиции. В турнире приняли участие более 650 спортсменов из 63 стран. Национальная сборная России отправилась в составе 39 спортсменов.



Фото http://www.fkr.ru/

Поинтфайтинг

57 кг Айсов Рафаэль 2

63 кг Плетенев Сергей 3

89 кг Бобров Александр 2

55 кг Шапронас Алина 1



Кик-лайт

63 кг Востриков Семен 3



Креативные формы

Чижов Роман 2

Белюченко Анастасия 1



Креативные формы с оружием

Чижов Роман 1



Музыкальные формы

Гаврилов Денис 1

Копытова Ангелина 1

Самыгина Анна 2



Музыкальные формы с оружием

Гаврилов Денис 3

Копытова Ангелина 1

Белюченко Анастасия 2



Фулл-контакт

51 кг Шахмухаметов Дмитрий 1

54 кг Трояков Даниил 3

63,5 кг Афонин Илья 1

71 кг Коников Юрий 1

75 кг Селянский Никита 2

81 кг Нурмаганбетов Кайрат 1

86 кг Ревуцкий Владислав 1

91 кг Петрович Ян 2

52 кг Башмакова Алена 2

60 кг Панкова Наталья 1

70 кг Князева Маргарита 3

70+ кг Лумбунова Дулма 2 Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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