Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по кикбоксингу, который проходил в турецкой Анталье. Турнир проходил в дисциплинах фулл-контакт, поинтфайтинг, кик-лайт и сольные композиции. В турнире приняли участие более 650 спортсменов из 63 стран. Национальная сборная России отправилась в составе 39 спортсменов.
Поинтфайтинг
57 кг Айсов Рафаэль 2
63 кг Плетенев Сергей 3
89 кг Бобров Александр 2
55 кг Шапронас Алина 1
Кик-лайт
63 кг Востриков Семен 3
Креативные формы
Чижов Роман 2
Белюченко Анастасия 1
Креативные формы с оружием
Чижов Роман 1
Музыкальные формы
Гаврилов Денис 1
Копытова Ангелина 1
Самыгина Анна 2
Музыкальные формы с оружием
Гаврилов Денис 3
Копытова Ангелина 1
Белюченко Анастасия 2
Фулл-контакт
51 кг Шахмухаметов Дмитрий 1
54 кг Трояков Даниил 3
63,5 кг Афонин Илья 1
71 кг Коников Юрий 1
75 кг Селянский Никита 2
81 кг Нурмаганбетов Кайрат 1
86 кг Ревуцкий Владислав 1
91 кг Петрович Ян 2
52 кг Башмакова Алена 2
60 кг Панкова Наталья 1
70 кг Князева Маргарита 3
70+ кг Лумбунова Дулма 2