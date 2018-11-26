Российские спортсмены возглавили общекомандный зачет чемпионата Европы, который проходил в словенском Мариборе с 17 по 24 ноября 2018 года.
В фулл-контакте чемпионами Европы стали Сергей Макаров (весовая категория до 51 кг), Даниил Трояков (до 54 кг), Леонид Чебодаев (до 57 кг), Борис Шикунов (до 60 кг), Юрий Федоров (до 67 кг), Юрий Коников (до 71 кг), Никита Селянский (до 75 кг), Владислав Ревуцкий (до 86 кг), Ян Петрович (до 91 кг), Виктория Мифтиева (до 48 кг) и Валентина Филатова (до 52 кг). Серебро досталось Илье Афонину (до 63 кг), Андрею Батяеву (свыше 94 кг), Наталье Панковой (до 60 кг), Маргарите Князевой (до 65 кг) и Наталье Юрченко (до 70 кг).
В лайт-контакте золото завоевали Сергей Пономарев (до 94 кг) Юлия Тагильцева (до 60 кг) и Ксения Мирошниченко (до 65 кг), второе место у Ильдара Габбасова (до 89 кг), а Рафаэль Айсов в категории до 57 кг стал обладателем бронзовой награды.
В дисциплине поинтфайтинг первенствовала Алина Шапронас (до 55 кг), третьи места у Рафаэля Айсова (до 57 кг), Дамира Ахмадуллина (до 74 кг), Никиты Лапшина (до 94 кг) и Валерии Колошеиной (до 60 кг).
В сольных композициях чемпионами Европы в жестком стиле стали Ангелина Копылова и Денис Гаврилов, второе место заняла Анастасия Белюченко. Копылова завоевала еще одно золото в жестом стиле с предметами, а Гаврилов и Белюченко стали обладателями серебра. Анна Самыгина и Иван Баев стали лучшими в мягком стиле, Линар Багаудтинов в этой дисциплине завоевал серебро. В мягком стиле с предметами Багаудтинов стал первым, аналогичного успеха добилась и Самыгина, а Баев занял второе место.