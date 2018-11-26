Сборная России по кикбоксингу выиграла общий зачет чемпионата Европы

Российские спортсмены возглавили общекомандный зачет чемпионата Европы, который проходил в словенском Мариборе с 17 по 24 ноября 2018 года.





В фулл-контакте чемпионами Европы стали Сергей Макаров (весовая категория до 51 кг), Даниил Трояков (до 54 кг), Леонид Чебодаев (до 57 кг), Борис Шикунов (до 60 кг), Юрий Федоров (до 67 кг), Юрий Коников (до 71 кг), Никита Селянский (до 75 кг), Владислав Ревуцкий (до 86 кг), Ян Петрович (до 91 кг), Виктория Мифтиева (до 48 кг) и Валентина Филатова (до 52 кг). Серебро досталось Илье Афонину (до 63 кг), Андрею Батяеву (свыше 94 кг), Наталье Панковой (до 60 кг), Маргарите Князевой (до 65 кг) и Наталье Юрченко (до 70 кг).





В лайт-контакте золото завоевали Сергей Пономарев (до 94 кг) Юлия Тагильцева (до 60 кг) и Ксения Мирошниченко (до 65 кг), второе место у Ильдара Габбасова (до 89 кг), а Рафаэль Айсов в категории до 57 кг стал обладателем бронзовой награды.





В дисциплине поинтфайтинг первенствовала Алина Шапронас (до 55 кг), третьи места у Рафаэля Айсова (до 57 кг), Дамира Ахмадуллина (до 74 кг), Никиты Лапшина (до 94 кг) и Валерии Колошеиной (до 60 кг).



