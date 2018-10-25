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25.10.2018 14:28
Кикбоксинг
Российские кикбоксеры заняли первое место в общем зачете первенства мира
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира по кикбоксингу, которое проходило в итальянской провинции Венето. Нашу страну представляли 190 спортсменов, 170 из которых привезли домой почетное место на пьедестале: 73 золотых медалей, 59 серебряных и 38 бронзовых.

Лучшими спортсменами раздела фулл-контакт с лоу-киком стали: юноши - Игнатенко Михаил (тр. Тозлиян Р. Р.); девушки - Чуйко Полина (тр. Бородий Ю. И.); юниоры - Томилин Дмитрий (тр. Кузьменко А. В.); юниорки - Панова Мария (тр. Швецов В. В)», - рассказали тренеры раздела Лавров В. П. и Кузьменко А. В.

 В разделе пойнтфайтинг удалось получить следующие награды: Золото - Григорий Лангавый, 57кг, юниор; Серебро - Нефедова Дарья, 60кг, юниорка; Бронза - Герасимов Данила, 69кг, юниор; Бронза - Ефименков Валерий, 47кг, кадет; Бронза - Шапронас Алина, 55кг, юниорка.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/25/111093.html
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