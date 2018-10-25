Кикбоксинг

Российские кикбоксеры заняли первое место в общем зачете первенства мира

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира по кикбоксингу, которое проходило в итальянской провинции Венето. Нашу страну представляли 190 спортсменов, 170 из которых привезли домой почетное место на пьедестале: 73 золотых медалей, 59 серебряных и 38 бронзовых.





Лучшими спортсменами раздела фулл-контакт с лоу-киком стали: юноши - Игнатенко Михаил (тр. Тозлиян Р. Р.); девушки - Чуйко Полина (тр. Бородий Ю. И.); юниоры - Томилин Дмитрий (тр. Кузьменко А. В.); юниорки - Панова Мария (тр. Швецов В. В)», - рассказали тренеры раздела Лавров В. П. и Кузьменко А. В.



