Россиянин Александр Захаров завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу

Российский спортсмен Александр Захаров стал чемпионом мира по кикбоксингу. В Рамках "Битвы Чемпионов 11" за звание чемпиона мира по кикбоксингу (версия WAKO pro),сразились Александр Захаров (Россия) и Закария Лаауатни (Франция). В пятом раунде ударом ногой Александр отправил соперника в нокаут.



