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05.11.2019 13:08
Россиянин Александр Захаров завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу
Российский спортсмен Александр Захаров стал чемпионом мира по кикбоксингу. В Рамках "Битвы Чемпионов 11" за звание чемпиона мира по кикбоксингу (версия WAKO pro),сразились Александр Захаров (Россия) и Закария Лаауатни (Франция). В пятом раунде ударом ногой Александр отправил соперника в нокаут.

Александр Захаров - популярный спортсмен Приморья, является примером для подражания тысяч мальчишеки девчонок Дальневосточного региона. Александр не только титулованный спортсмен, он ведет большую общественную работу среди подрастающего поколения,являясь активным представителем общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/05/111310.html
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