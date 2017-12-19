Сборная России по кикбоксингу завоевала 63 награды чемпионата мира, который прошел в Будапеште (Венгрия). Россияне стали обладателями 27 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых наград.
В разделе фулл-контакт золотые медали завоевали Трояков Данил, Рахимов Артем , Борсов Астемир, Селянский Никита, Магомедбеков Юсуп, Ревуцкий Влад, Петрович Ян, Филатова Валентина (ХМАО). Обладателями серебряных наград стали Коников Юрий, Башмакова Алена, Мирошниченко Ксения, Худякова Анастасия. Третьи места заняли: Афонин Илья, Федоров Юрий.
В разделе К-1 чемпионами мира стали Монгуш Кежик, Надров Тимур и Магомедов Саид. Поскребышева Анна, Гисмеева Элина, Спирин Алексей и Жагупова Фатима завоевали серебряные награды.
В разделе лоу-кик принесли команде золото Антон Салчак, Сергек Ооржак, Шамиль Хеж, Александр Захаров, Руслан Бикменов и Кирилл Антонов.Вторые места заняли Султанова Стефани, Шиянова Анастасия, Кузнецова Юлия, Юрченко Наталья, Шукеева Динараг. Бронза у Нифантьевой Дианы и Асланова Тамерлана.
В разделе лайт-контакт спортсмены завоевали следующие медали: золото - Ильдар Габбасов, Сергей Понамарев, Александр Глушков и Вреж Петросян; серебро - Александр Бакиров и Марина Попова, бронза - Воробьев Кирилл, Лемберг Алексей, Григорьева Ольга, Тагильцева Юлия.