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19.12.2017 08:02
Российские кикбоксеры завоевали 63 медали на чемпионате мира
Сборная России по кикбоксингу завоевала 63 награды чемпионата мира, который прошел в Будапеште (Венгрия). Россияне стали обладателями 27 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых наград. 

В разделе фулл-контакт золотые медали завоевали Трояков Данил, Рахимов Артем , Борсов Астемир, Селянский Никита, Магомедбеков Юсуп, Ревуцкий Влад, Петрович Ян, Филатова Валентина (ХМАО). Обладателями серебряных наград стали Коников Юрий, Башмакова Алена, Мирошниченко Ксения, Худякова Анастасия. Третьи места заняли: Афонин Илья, Федоров Юрий.

В разделе К-1 чемпионами мира стали  Монгуш Кежик, Надров Тимур и Магомедов Саид.  Поскребышева Анна, Гисмеева Элина, Спирин Алексей и Жагупова Фатима завоевали серебряные награды. 

В разделе лоу-кик  принесли команде золото Антон Салчак, Сергек Ооржак, Шамиль Хеж, Александр Захаров, Руслан Бикменов и Кирилл Антонов.Вторые  места заняли Султанова Стефани, Шиянова Анастасия, Кузнецова Юлия, Юрченко Наталья, Шукеева Динараг. Бронза у Нифантьевой Дианы и Асланова Тамерлана.

В разделе лайт-контакт спортсмены завоевали следующие медали: золото - Ильдар Габбасов, Сергей Понамарев, Александр Глушков и Вреж Петросян; серебро - Александр Бакиров и Марина Попова, бронза - Воробьев Кирилл,  Лемберг Алексей, Григорьева Ольга, Тагильцева Юлия.
Города:
Будапешт
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/19/110755.html
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