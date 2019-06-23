Новости Фото РСБИ Россияне завоевали 18 медалей на этапе Кубка мира по кикбоксингу Сборная России завоевала 12 золотых и шесть серебряных наград на этапе Кубка мира по кикбоксингу, который проходил с 13 по 16 июня в итальянском Римини.

Обладателями золотых наград стали: 51 кг – Алексей Трифонов, 54 кг – Ильназ Сайфуллин, 57 кг – Александр Шамрай, 60 кг – Рамазан Разаков, 67 кг – Олег Зайцев, 71 кг – Башир Таджинов, 86 кг — Ян Петрович, свыше 91 кг – Эмин Панян, 48 кг – Рада Акулова, 52 кг – Валентина Филатова, 65 кг – Светлана Кулакова, свыше 65 кг – Анна Гладких.

Серебряные медали завоевали: 60 кг - Василий Зайцев, 67 кг - Максим Прокофьев, 71 кг - Никита Селянский, 81 кг Константин Туршин, 86 кг - Руслан Файфер, 48 кг - Виктория Мифтиева , 70 кг - Ирина Гаврилова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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